Berlin (www.aktiencheck.de) - 2018 war bisher ein ereignisreiches Jahr für die globalen Finanzmärkte, so die Experten von GAM. Betrachte man die wichtigsten Ereignisse des Jahres, richte sich der Blick womöglich auf die Rückkehr der Volatilität, die Folgen eines möglichen Handelskrieges oder die Auswirkungen des Anstiegs der zehnjährigen US-Renditen über die Marke von drei Prozent. Eine weniger beachtete Entwicklung dagegen sei das jüngste Anziehen der Rohstoffpreise. Per Ende April hätten Weizen, Öl - sowohl Brent als auch West Texas Intermediate - und Mais in Lokalwährungen zweistellig zugelegt. Das wecke Interesse bei Investoren. Zu Recht, denn e ...

Den vollständigen Artikel lesen ...