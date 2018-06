Der Anteil erneuerbaren Stroms an der globalen Stromerzeugungskapazität lag im Jahr 2017 bei 70 %, der größte Zuwachs an erneuerbaren Energien in der modernen Geschichte, berichtet der REN21 Renewables 2018 Global Status Report (GSR). Wärme-, Kälte- und Transportsektor, die zusammen etwa vier Fünftel des weltweiten Endenergiebedarfs ausmachen, liegen allerdings weit hinter dem Stromsektor zurück. Der GSR ist der umfassendste jährliche Bericht zum Status der erneuerbaren Energien weltweit. Demnach erreichte die installierte Neukapazität an Photovoltaik (PV) ein Rekord-Hoch: gegenüber 2016 stieg die zusätzlich installierte PV-Stromkapazität um 29 %, auf 98 GW, an. Die ans Stromnetz angeschlossene PV-Erzeugungskapazität übertraf die Netto-Neukapazität an Kohle, Erdgas und Atomkraft zusammen. Mit einem weltweiten Zuwachs an Windkapazität von 52 GW trägt auch die Windkraft entschieden zur Verbreitung von erneuerbaren Energien bei. In neue Stromkapazität aus Erneuerbaren wurde mehr als doppelt so viel investiert wie in neue fossile und nukleare Stromkapazität zusammen, dies trotz weiterhin bestehender hoher Subventionen für die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Im Jahr 2017 entfielen mehr als zwei Drittel der Investitionen in Stromerzeugungskapazität auf Strom aus erneuerbaren Energien, dank ihrer zunehmend steigenden Wettbewerbsfähigkeit. Investitionen regional konzentriert Investitionen in erneuerbare Energie waren regional konzentriert: Auf China, Europa und die Vereinigten Staaten entfielen 2017 fast 75 % der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien. Setzt man die Investitionen ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), investieren die Marshallinseln, Ruanda, die Salomonen, Guinea-Bissau und viele andere Entwicklungsländer jedoch genauso viel, oder sogar mehr, in erneuerbare Energien wie Industrie- und Schwellenländer. Sowohl der weltweite Energiebedarf als auch ...

