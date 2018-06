Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Noch größer, noch imposanter und noch gefährlicher: "Jurassic World" ist die spektakuläre Fortsetzung des Spielberg-Klassikers "Jurassic Park". Das ZDF zeigt den Science-Fiction-Blockbuster am Mittwoch, 6. Juni 2018, 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Steven Spielberg fungierte diesmal nur als Produzent, Regie bei "Jurassic World" führte Colin Trevorrow. Neben Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen spielen Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Omar Sy und andere. Am 6. Juni 2018 startet auch "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" in den deutschen Kinos.



22 Jahre nach "Jurassic Park" beeindruckt der Freizeitpark "Jurassic World" auf der tropischen Isla Nublar vor der Küste Costa Ricas mit noch atemberaubenderen Attraktionen. Die Besucher können live dabei sein, wenn fleischfressende Dinosaurier wie der Tyrannosaurus Rex und der im Wasser lebende Mosasaurus gefüttert werden. Außerdem gibt es ein Streichelgehege mit jungen Sauriern, und die Tiere können bei Touren mit einer Magnetbahn und in steuerbaren Kugeln im freien Gelände beobachtet werden.



Die Brüder Gray (Ty Simpkins) und Zach (Nick Robinson) bekommen von ihrer Tante Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), der Leiterin von "Jurassic World", exklusive Ausweise, mit denen sie den Park erkunden können. Da bricht die neueste Attraktion, der "Indominus Rex", ein künstlich geschaffener Hybride, aus seiner hoch gesicherten Anlage aus. Es kommt zu einer Massenpanik. Claire sucht die Hilfe des erfahrenen Wildhüters und ehemaligen Navy-Soldaten Owen (Chris Pratt), um ihre Neffen, die alleine im Gelände unterwegs sind, zu retten und den Park vor einer Katastrophe zu bewahren.



https://zdf.de/filme/filme-sonstige/jurassic-world-102.html



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



http://instagram.com/zdfmediathek/



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jurassicworld



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121