Die Große Koalition bürdet der Rentenkasse Zusatzlasten auf und erklärt längeres Arbeiten zum Tabu. Wenn die Rentenkommission am Mittwoch zum ersten Mal tagt, sitzt die Jugend mal wieder nicht am Tisch.

An einem Tag Ende Mai versucht Wolfgang Gründinger, der Zukunft auf die Sprünge zu helfen. Er setzt sich an seinen Rechner und formuliert eine E-Mail an vier Frauen und fünf Männer, die jüngsten von ihnen Mitte 40, die ältesten Ende 60. Gründinger, Jahrgang 1984, kümmert sich für einen Verband um Digitales, aber in Berlin kennt man ihn vor allem in seiner zweiten Rolle: als Lobbyist für die Generationengerechtigkeit. Er hat ein Buch geschrieben, das den unmissverständlichen Titel "Alte-Säcke-Politik" trägt, und engagiert sich ehrenamtlich für die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.

Deshalb seine E-Mail. Gründinger bietet darin im Namen der Stiftung den neun Mitgliedern der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag seine Mitarbeit an. Im Auftrag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll der Ältestenrat bis zum Frühjahr 2020 Empfehlungen für eine neue Rentenpolitik nach 2025 skizzieren.

Am 6. Juni wird er das erste Mal tagen. "Ein Vertreter der jungen Generation hätte mit am Tisch sitzen müssen", sagt Gründinger. "Wer die langen Linien ziehen will, kann das nicht ohne diejenigen tun, die es betrifft." Immerhin findet Gründinger schnell eine Antwort ...

