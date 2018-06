Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - GLOSFER, ein Blockchain-Unternehmen der ersten Generation in Südkorea, konnte das Hauptnetzwerk von Hycon-Blockchain erfolgreich einführen und markierte so den eigentlichen Start des Infinity-Projekts.



Die Freigabe des Hauptnetzwerks lässt die Benutzer ein Cyberwallet einrichten (https://wallet.hycon.io/) und mit dem Mining beginnen.



HYCONs Code ist kürzlich wie geplant auf GitHub öffentlich freigegeben worden. Der Code wurde gründlich von GLOSFERs hauseigenem Team untersucht und implementiert sowie anschließend einer externen Begutachtung und Überprüfung durch die Sicherheitsexperten Entersoft Australia unterzogen.



Jane Hong, Marketingdirektorin bei HYCON, erklärte: "Dies ist ein großartiger Moment für das Team, für alle, einschließlich der Blockchain-Ingenieure, des Teams für Marketing und Geschäftsentwicklung sowie der verschiedenen Bereiche des Unternehmens, die das Infinity-Projekt umfasst. Wir möchten uns aufrichtig für die Unterstützung aller bedanken."



"Die Freigabe der HYCON-Blockchain kennzeichnet den Anfang der wirklich harten Arbeit. Wir freuen uns darauf, die Welt mit unseren zukünftigen Entwicklungsplänen zu beeindrucken", so GLOSFER CEO Taewon Kim.



Informationen zu GLOSFER: GLOSFER ist ein führendes Blockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen aus Südkorea. Fest verwurzelt als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde ist GLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um durch den Einsatz innovativer Technologien und Dienstleistungen seine Präsenz auf nationalen und internationalen Märkten zu stärken, unter anderem mit seiner PHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und seinen Online- und Offline-Kryptowährungs-Handelsplattformen. Das Unternehmen will mit seinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity-Projekt sein Kryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung größerer gesellschaftlicher Transparenz und Fairness leisten, die auf Blockchain-Technologie aufbauen.



