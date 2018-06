(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Testofferte: 12 Monate die Vorteile des IAdea-CMS und der Oxygen-Media-Platform nutzen

Schwentinental 02.06.2018 13:18

Das [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea[/url]-Content-Management-System für [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] lässt sich jetzt zwölf Monate vergünstigt testen. Dazu haben IAdea Deutschland und die niedersächsische DOOH Media ein Testpaket geschnürt, welches das IAdea-CMS über die Oxygen-Media-Platform von DOOH Media bereitstellt.

Mit der [url=http://www.oxygenmediaplatform.net]Oxygen-Media-Platform[/url] lassen sich Digital-Signage-Netzwerke aller Größenordnungen erstellen - von der Instore-TV-Installation im Supermarkt an der Ecke bis hin zum eigenen Filial-TV-Netzwerk an mehreren Tausend Standorten. Der deutsche Digital-Signage-Spezialist [url=http://www.oxygenmediaplatform.net]DOOH Media[/url] nutzt dazu ein hochentwickeltes Content-Distribution-Network (CDN) zur Verteilung der Inhalte an die einzelnen Player sowie eine offene Programmierschnittstelle (Oxygen-API), welche die Anbindung eigener Applikationen ermöglicht. Sicherheit, Stabilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der eigenen Anwendungen werden zudem durch die Oxygen-Media-Platform gewährleistet.

Die Oxygen-Media-Platform ist ideal, um Media-Player, Signboards und Videowalls von IAdea Deutschland aus der Cloud heraus zu steuern. Von daher haben beide Partner jetzt ein Testangebot geschnürrt: Das IAdea-CMS steht via Oxygen-Media-Platform für lediglich 5,90 Euro pro Device und Monat zur Verfügung. Der Testzeitraum beträgt 12 Monate.

Die Vorteile des IAdea-CMS via Oxygen-Media-Platform:

- Keine Software-Installation - einfach ortsungebunden von überall online anmelden.

- Steuerung über das Internet - simpel durch intuitive Bedienoberfläche.

- Massive Skalierbarkeit - einfach neue IAdea-Devices hinzufügen.

- Zuverlässigkeit und Sicherheit - robuste Media-Player mit verschlüsselter Datenübertragung.

[url=https://www.linkedin.com/in/björn-christiansen-946bb2135/]Dipl.-Kfm. Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von IAdea Deutschland: Das IAdea-Content-Management-System ist die einfachste Lösung zum Steuern und Verwalten Ihrer IAdea-Media-Player, -Signboards oder -Videowalls. Mit dem IAdea-CMS steuern Sie Ihr Stand-alone-Displays oder auch ihr umfangreiches Digital-Signage-Netzwerk via Oxygen-Media-Platform von überall aus und sicher über das Internet. Damit sind Ihre Inhalte immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort."

Das Testangebot inklusive 12 Monate E-Mail-Support für 5,90 Euro pro Player und Monat beziehungsweise 69 Euro pro Jahr ist über DOOH Media erhältlich: [url=mailto:info@doohmedia.net]info@doohmedia.net[/url]

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

