Hannover (ots) - Für mehr als neun von zehn Bundesbürgern steht bei der Auswahl einer Klinik die Spezialisierung im Fokus. Die Größe des Krankenhauses halten dagegen nicht einmal 40 Prozent für wichtig. Dies zeigt: Kleine Kliniken mit modernen Behandlungsmethoden haben es nicht grundsätzlich schwerer als Häuser mit großer Bettenzahl. Gefragt ist bei den Patienten eindeutig deren Rolle als Einrichtung mit Spezialisten. Das ist das Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Studie unter 2.000 Bundesbürgern im Auftrag des Medizintechnikherstellers Syntellix.



Für gut jeden zweiten Patienten ist die besondere Expertise auf einem Fachgebiet das absolute Top-Kriterium bei der Auswahl einer Klinik. Die Größe einer Klinik hat diesen Stellenwert hingegen noch nicht einmal für jeden zehnten Bundesbürger. Kliniken müssen den Patienten also einen erkennbaren medizinischen Mehrwert liefern, so eine zentrale Erkenntnis der Studie. Denn der mündige Patient informiert sich heute sehr genau, wenn es um die bestmögliche stationäre Behandlung seiner Krankheit geht.



Eine immer wichtigere Informationsquelle sind Rankings und Bewertungsportale. Für 86 Prozent der Studienteilnehmer spielen sie bei der Auswahl einer Klinik schon eine wichtige oder sogar sehr wichtige Rolle.



"Die spezialisierten Kliniken müssen deshalb ihre Stärken noch viel deutlicher kommunizieren und stärker über ihre innovativen Behandlungsangebote informieren", rät Prof. Dr. med. Martin H. Kirschner, Medizintechnik-Vorstand der Syntellix AG. "Nur so werden sie bei Patienten und Portalen wirklich als Experten auf ihrem Fachgebiet wahrgenommen. Wir als Hersteller innovativer Medizinprodukte erhalten häufig Anfragen von Patienten, wo unsere fortschrittlichen Produkte und die entsprechenden Behandlungsmethoden bereits verwendet werden. Dies zeigt uns, dass die relevanten Informationen von Seiten der Kliniken nicht immer leicht zu finden sind und hier Verbesserungspotenzial besteht."



Ein wichtiger Bestandteil in der Positionierung als Spezial-Klinik ist dementsprechend die aktive Suche nach neuen Behandlungsmethoden und Materialien. So bieten beispielsweise immer mehr spezialisierte Kliniken metallische Implantate an, die nicht wie herkömmlich aus Stahl oder Titan, sondern vielmehr aus einer modernen Magnesiumlegierung bestehen. Ihr größter Vorteil: Sie sind ebenso sehr stabil, lösen sich aber im Körper von selber auf und werden sogar zu Knochen umgewandelt.



Bei den Patienten können Kliniken damit punkten. Denn für den Patienten bedeutet die eingesparte Operation zur Implantat-Entfernung weniger Risiko, da jeder weitere Eingriff mit potenziellen Gefahren wie z.B. Infektions- und Narkoserisiken verbunden ist. Laut Studie würden acht von zehn Bundesbürgern ein solches "Bio-Implantat" einem herkömmlichen vorziehen.



Über Syntellix



Der Aufraggeber der Studie, die Syntellix AG, ist ein international agierendes, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Vertrieb hoch innovativer bioabsorbierbarer metallischer Implantate. Die Produkte aus dem Werkstoff MAGNEZIX® sind revolutionär und einzigartig, da sie sich trotz metallischer Eigenschaften und Stabilität im Körper vollständig abbauen und durch körpereigenes Gewebe ersetzt werden. Aktuelle Studienergebnisse konstatieren eine klinische Überlegenheit von Implantaten aus MAGNEZIX® im Vergleich zu herkömmlichen aus Titan.



Das Unternehmen ist auf dem Gebiet der bioabsorbierbaren Metallimplantate Weltmarktführer und auf allen 5 Kontinenten aktiv. Die Innovationskraft der Syntellix AG spiegelt sich in einer Vielzahl an Preisen wider, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2013, der Zukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017 sowie der Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017".



