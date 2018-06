Der deutsche Leitindex hat die politischen Sorgen rund um die Italienkrise abgeschüttelt und ist am Freitag deutlich gen Norden marschiert. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega hatten sich am Donnerstagabend auf eine Regierungsbildung geeinigt. Der Wirtschaftsexperte Giuseppe Conti nahm ... The post Dax holt Schwung - Italienkrise überwunden? appeared first ...

Den vollständigen Artikel lesen ...