4ISP wird neue Lasermaschinen bei renommierten Messen vorstellen



Wien (ots) - Der Kernplan des Aufstiegs des internationalen Unternehmens 4ISP auf deutschsprachigen Märkten ist gelungen. Der Alleinvertriebshändler der Faserschneidlaser HSG für Deutschland und Händler für Holland, das Unternehmen 4ISP, ist seit Herbst des letzten Jahres Eigentümer der deutschen Tochtergesellschaft 4ISP GmbH mit zwei Niederlassungen bei München und Düsseldorf mit Sitz in Lupburg. Das Unternehmen startete mit der Eröffnung der zwei Niederlassungen mit eigenen Showrooms in Deutschland im Januar dieses Jahres voll durch, und zwar inkl. technischen Supports und eines Verkaufsteams. Sein geplanter Umsatz sollte bereits im ersten Jahr 2,92 Millionen EUR betragen. Den Kernsortiment für die deutschsprachigen Märkte bilden die Faserlaser HSG, holländische Markierungs- und CO2-Scheidlaser BRM sowie die höchsten Reihen der Markierungslaser und Fräsmaschinen Relicut. Der Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2017 hat 4,5 Millionen EUR überschritten, im Vergleich mit den 2,3 Millionen im Jahr 2016. Die Umsatzerhöhung ist jedoch sicherlich nicht der größte Erfolg des Unternehmens. Zu den größten Meilensteinen des vergangenen Jahres gehörte das gemeinsame Projekt 4ISP mit der amerikanischen Firma Autodesk, seine anschließende Präsentation in einem separaten Pavillon bei der Internationalen technischen Messe in Brünn und die gemeinsame Erschließung des chinesischen Marktes. Ferner dann die Grundsteinlegung für den größten Showroom in Mitteleuropa EURAZIO in Modletice bei Prag oder das erste gesamteuropäische Treffen der Verkäufer der HSG Faserlaser. Daran nahmen Händlervertreter aus Italien, Spanien, das in Portugal und Frankreich tätig ist, Ungarn, Holland, Polen, Deutschland und Tschechien teil.



"Unser Unternehmen 4ISP kann auf eine sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Positiv können wir außer dem Erfolg auf den deutschsprachigen Märkten auch die Erschließung des russischsprachigen Marktes bewerten, konkret der Ukraine sowie der baltischen Staaten. Für das Jahr 2018 gehen wir von kleineren Verkäufen außerhalb der bereits etablierten Ländern aus, primär möchten wir uns jedoch auf die Qualität der bereits aktiven Märkte konzentrieren. Aktuell sind für uns ebenfalls die internen Regeln, das Marketing sowie die einheitliche Kommunikation sämtlicher Händler am wichtigsten. Da Wachstum Änderungen insbesondere in der internen Struktur des Unternehmens bedeutet," sagt Carl Fruth, Geschäftsführer der Gesellschaft 4ISP. "Die weltweit bekannte Laser-Marke HSG wird auch in Europa immer populärer, daher muss man auf die Qualität der Förderung ihres Absatzes achten. Aus diesem Grund haben wir im Dezember 2017 das erste gesamteuropäische Treffen der Händler der HSG Faserlaser einberufen. Der Austausch von Informationen und Erfahrungen und vor allem das gegenseitige Kennenlernen war für alle von Vorteil. Unseren Kunden können wir versprechen, diese Maschinen in diesem Jahr bei vielen Messen in zahlreichen europäischen Ländern zu sehen. Die Firma 4ISP wird Maschinen aus ihrem Sortiment in den Niederlanden, 2x in Polen, 2x in Deutschland, in der Slowakei, 3x in Tschechien und in Lettland präsentieren. Der geplante Umsatz der 4ISP für das Jahr 2018 beträgt ca. 7,5 Mio. EUR," fügt Carl Fruth hinzu.



Rückfragehinweis: Mgr. Kate?ina Goro?kov, E-Mail: kateh@post.cz , Tel.: 731 613 603 4ISP, Ing. Dagmar Smr?inová, Ph.D., E-Mail: smrcinova@4isp.cz, Tel.: 774 833 700



