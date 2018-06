Am morgigen Dienstag findet die große Aussprache zwischen dem Firmenlenker Elon Musk und seinen Aktionären statt. Der Tesla-Gründer muss in jedem Fall liefern, denn die Aktienkursperformance lässt seit geraumer Zeit stark zu wünschen übrig. Zudem standen die Bänder bei der Produktionslinie Model 3 zuletzt still und die optimistischen Ziele konnten bisher allesamt nicht erreicht werden.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: NordLB sieht fairen Wert bei 220 USD!

