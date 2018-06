Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.744,80 +0,40% +1,23% Euro-Stoxx-50 3.471,38 +0,52% -0,93% Stoxx-50 3.098,48 +0,43% -2,50% DAX 12.717,53 -0,05% -1,55% FTSE 7.755,50 +0,70% +0,18% CAC 5.480,48 +0,27% +3,16% Nikkei-225 22.475,94 +1,37% -1,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,02 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,46 65,81 -0,5% -0,35 +9,5% Brent/ICE 75,80 76,79 -1,3% -0,99 +16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,79 1.293,68 +0,1% +1,11 -0,6% Silber (Spot) 16,45 16,41 +0,2% +0,04 -2,9% Platin (Spot) 904,90 903,45 +0,2% +1,45 -2,7% Kupfer-Future 3,12 3,10 +0,5% +0,02 -6,4%

Die Ölpreis geben etwas nach und setzen damit den Rückgang vom Freitag fort, als sie auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen waren. Teilnehmer rechnen damit dass Russland, die Opec-Länder und die USA ihre Produktion ausweiten könnten. Beim Goldpreis zeigt sich aktuell wenig Bewegung, er verharrt auf dem gesunkenen Niveau, dass er am Freitag erreicht hatte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in die neue Woche gehen. Teilnehmer rechnen damit, dass die durch starke Jobdaten verursachte Rally vom Freitag noch eine Fortsetzung findet. Die US-Ökonomie befindet sich in besserer Verfassung als vielfach befürchtet worden war, wie die nahezu einhellige Meinung der Experten lautet. Die Daten haben auch zunächst die Sorgen rund um begonnene oder drohende Handelskriege in den Hintergrund geschoben. Das Thema bleibt aber aktuell und kann am Montag bereits wieder gespielt werden - zumal am Wochenende Gespräche zwischen Amerika und China ohne Ergebnis abgebrochen wurden.

Unter den Einzelwerten legen Microsoft vorbörslich 0,8 Prozent zu. Der Technologiegigant will die Software-Entwicklerplattform GitHub übernehmen. Advanced Micro Devices rücken um 1,5 Prozent vor, nachdem sie vor dem Hintergrund einer positiven Analystenstudie am Freitag bereits 4,9 Prozent geklettert waren.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Am Mittag entwickeln sich der deutsche und andere europäische Aktienmärkte auseinander. Verantwortlich dafür sind vor allem die starken Aufschläge an der Madrider Börse von 1,7 Prozent. Der Regierungswechsel in Spanien kommt bei den Anlegern gut an. Übergeordnet sehen Händler aber weiter im drohenden Handelsstreit mit den USA Belastungsfaktoren für Aktien. Politische Risiken werden derweil weiter in Rom ausgemacht. Zwar wird es wohl zunächst keine Neuwahlen geben, die die populistischen Kräfte in Italien wohl gestützt hätten. In Mailand steigen die Kurse um 0,4 Prozent. Bei den Einzelaktien im Fokus stehen Bayer. Das Unternehmen hat nun die bereits erwartete Kapitalerhöhung eingeleitet. Die Aktie verliert 1,4 Prozent. S&P hat derweil das Rating von Bayer wegen der Kapitalmaßnahme um zwei Stufen von A- auf BBB gesenkt. Die Aktien von Solarfirmen geraten stark unter Druck. Damit folgen sie den Vorlagen aus China. China will die Einspeisevergütungen für Solarstrom weiter zurückfahren. SMA Solar fallen um 6,3 Prozent. Wacker Chemie geben 7 Prozent ab, Siltronic verlieren 0,4 Prozent. Zalando werden laut Händlern von Aussagen aus dem Vorstand gedrückt. Der Kurs verliert 1,4 Prozent. Zalando erwarte laut den Aussagen in den kommenden Jahren keine deutliche Verbessserung der Profitabilität. Bei Siemens Healthineers geht es um 1,8 Prozent nach oben. Siemens hat mitgeteilt, auch nach Ablauf der Haltefrist seinen Anteil von 85 Prozent an der Tochter behalten zu wollen. Die französische Hotelgruppe Accor prüft den Einstieg bei Air-France KLM und treibt damit die Aktie um 7,2 Prozent nach oben. Das Accor-Papier fällt um 6,5 Prozent. IAG steigen derweil um 3 Prozent und Lufthansa um 2,4 Prozent.

Beim neuerlichen Interesse von Accor an Air France-KLM handelt es sich nach Einschätzung von Kepler Cheuvreux nicht um einen rationalen Schritt. Strategisch passe die Beteiligung nicht und Reiseveranstalter hätten derzeit eher Probleme, im Airline-Segment überhaupt Gewinne zu generieren. Kepler erwartet bei einer Übernahme des Staatsanteils von Air France in Höhe von 14 Prozent eine erhöhte Volatilität in der Entwicklung des Gewinns je Aktie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1729 +0,55% 1,1690 1,1664 -2,4% EUR/JPY 128,43 +0,58% 128,19 127,74 -5,1% EUR/CHF 1,1542 +0,09% 1,1548 1,1527 -1,4% EUR/GBP 0,8762 +0,25% 0,8742 1,1430 -1,4% USD/JPY 109,52 +0,03% 109,68 109,52 -2,8% GBP/USD 1,3385 +0,29% 1,3371 1,3332 -0,9% Bitcoin BTC/USD 7.580,10 -1,9% 7.662,94 7.436,90 -44,5%

Der Euro nimmt seine Aufwärtstendenz wieder auf, die er - zumindest gegenüber dem Dollar - nach stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag unterbrochen hatte. Er kostet 1,1726, verglichen mit 1,1665 Dollar am späten Freitag. Das Tageshoch vom Freitag hat er nun wieder erreicht. Die Sorgen um die von der italienischen Politik ausgehenden Risiken zerstreuten sich weiter, heißt es. "Der Euro dürfte Unterstützung von den bevorstehen heimischen Daten bekommen, wie den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone am Dienstag und Daten der deutschen Industrie. Sie dürften einen Umschwung signalisieren, was die Entwicklung im zweiten Quartal angeht".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ein überzeugender Arbeitsmarktbericht in den USA und die Hoffnung auf eine Beruhigung der innenpolitischen Turbulenzen in Italien haben für Kauflaune gesorgt. In Tokio trieb zusätzlich der angesichts der guten US-Daten zum Dollar nachgebende Yen. Stimmungstützend wirkte auch, dass US-Präsident Donald Trump nun doch entschlossen scheint, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen. Unter den japanischen Exportwerten legten Toyota und Sony um 3,9 bzw. 3,0 Prozent zu. Der Automobilsektor stellte mit plus 3,2 Prozent den Tagesfavoriten unter den Branchen. Daneben meldeten auch die chinesischen Handelsplätze Hongkong und Taipeh auf Taiwan solide Aufschläge. In Hongkong, der HSI verzeichnete den deutlichsten Tagesanstieg seit Ende April, stützte unter anderem der Immobiliensektor. Morgan Stanley hatte ihn auf "Übergewichten" hochgestuft. Im taiwanische Technologiesektor kletterten Taiwan Semi um 2,2 und Largan gar um 4 Prozent auf Jahreshoch. Schanghai hinkte mit einem Plus von 0,5 Prozent hinterher - etwas belastet vom chinesischen Kleinwerteindex ChiNext. Kleinere Werte seien anfälliger angesichts der globalen Krisen wie dem Handelskonflikt mit den USA, hieß es im Handel.

CREDIT

Deutlich entspannter als in der Vorwoche zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die kräftige Erholung am US-Markt nach einem starken Arbeitsmarktbericht und die Hoffnung, dass Störfeuer aus Italien von der neuen Regierung zunächst ausbleiben, sorgen wieder für steigende Risikobereitschaft. Zudem zeigt sich kein Inflationsdruck bei den Erzeugerpreisen aus der Eurozone. Damit wird der überraschende Anstieg der Verbraucherpreise aus der Vorwoche nicht bestätigt und zugleich kein zusätzlicher Druck in Richtung einer strafferen Geldpolitik der EZB aufgebaut.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer streicht den Namen Monsanto

Bayer will die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto diese Woche Donnerstag abschließen und den Namen des US-Konzerns nicht übernehmen. Monsanto werde als Unternehmensname nicht fortgeführt, Bayer werde der Unternehmensname bleiben, kündigte der DAX-Konzern an. Die zugekauften Produkte sollen ihre Produktnamen behalten und Teil des Portfolios von Bayer werden. Die Integration des US-Konzerns könne erfolgen, sobald BASF den Kauf der von Bayer abgegebenen Geschäfte abgeschlossen hat. Hiermit rechnet Bayer eigenen Angaben zufolge in etwa zwei Monaten.

S&P senkt Bayer-Rating wegen Monsanto-Finanzierung auf BBB

S&P senkt angesichts der teuren Monsanto-Übernahme wie zu erwarten die langfristige Bonitätsbewertung von Bayer. Die Ratingagentur nimmt ihre Bewertung nach Ankündigung der 6 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung um zwei Stufen von A- auf BBB zurück. Der Ausblick ist stabil.

Dt. Börse setzt bei Exit/Entry der neuen Indizes auf Kontinuität

Die Deutsche Börse setzt bei ihren neuen zum Teil erweiterten und ab September führenden Indizes auf Kontinuität bei Auf- und Abstieg. Das zeigt der neue Leitfaden für die Indexberechnung. Für DAX, MDAX und SDAX wird eine einheitliche Rangliste für die Streubesitz-Marktkapitalisierung und die Liquidität eingeführt. Bisher gibt es zwei: eine für den DAX und eine weitere für MDAX und SDAX. Der neue TecDAX wird seine eigene Rangliste behalten.

Fluggesellschaften fordern Bau neuer Flughäfen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 04, 2018 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.