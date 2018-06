Wallisellen - Am kommenden Wochenende kommt die Formula E als erstes Rundstreckenrennen in der Schweiz seit 63 Jahren nach Zürich. Die Allianz ist als globaler Partner der Rennserie mit am Start und macht im Allianz E-Village neue Mobilitätsformen für ein breites Publikum erlebbar. Auf der Mikrokonferenz diskutieren Experten am Vorabend des Rennens im Kraftwerk Zürich über die Herausforderungen urbaner Mobilität und mögliche Lösungswege.

Neue Mobilitätsformen sind seit jeher ein wichtiges Zukunftsthema für die Allianz und Grund, bei deren Entwicklung vorne mit dabei zu sein. Daher hat die Allianz ihre globale Partnerschaft mit der der FIA Formula E-Rennserie erst kürzlich um fünf weitere Jahre verlängert. "Wir haben ein grosses Interesse an neuen Mobilitätsformen, denn als innovativer Versicherer müssen wir bei der Gestaltung von zukünftigen Mobilitätslösungen eine aktive Rolle spielen. Deshalb ist die Formula E für uns eine wichtige Plattform, unserer Kundschaft Mobilitätstrends näher zu bringen und den Dialog über die Zukunft der Mobilität zu führen", erklärt Thomas Wegmann, Leiter Marktmanagement der Allianz Suisse.

Mobilität hat bei der Allianz eine lange Tradition: Vor genau 100 Jahren - im Jahr 1918 - ...

