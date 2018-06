Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der Verfilmung des Bestseller-Romans von Timur Vermes erwacht Adolf Hitler (Oliver Masucci, r.) nach 69 Jahren in Berlin wieder zum Leben. Nach einem Crashkurs in Sachen moderne Welt versucht der Ex-Diktator, seine gescheiterten Weltherrschaftspläne zu vollenden. Aber die Deutschen wollen den selbsternannten "Führer" einfach nicht ernst nehmen ... ProSieben zeigt "Er ist wieder da" am Sonntag, 10. Juni 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.







Copyright: © 2015 Constantin Film Verleih GmbH.







Dieses Bild darf bis 10. Juni 2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.



Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.



Bei Fragen: 089/9507-1172.







Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



Land: Deutschland



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-1172.