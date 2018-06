Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland deutet auf Abschwung

Der von dem Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren für Deutschland erhobene Konjunkturindikator deutet auf einen Konjunkturabschwung hin. Nach Angaben von Sentix sank der Indikator im Juni auf 18,5 (Mai: 23,5) Punkte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge und der niedrigste Stand seit Juli 2016. Der Index der Lagebeurteilung ging auf 56,3 (59,8) Punkt zurück und der Erwartungsindex auf minus 13,8 (minus 7,8) Punkte. "Deutschland scheint besonders anfällig bei einer Ausweitung des Handelsstreits mit den USA", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die Daten.

Eurozone-Erzeugerpreise deuten auf moderate Inflation

In der Eurozone hat sich der Preisdruck auf der Erzeugerebene im April viel schwächer gezeigt als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe stagnierten im Vergleich zum Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 2,0 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 2,4 Prozent gelautet.

Griechische Wirtschaft kommt besser in Fahrt

Die griechische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 an Kraft gewonnen. Wie die Statistikbehörde mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Schlussquartal 2017 hatte das Wachstum nur 0,2 Prozent betragen. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 2,3 Prozent höher. Im letzten Quartal 2017 hatte das BIP um 2,0 Prozent zugelegt.

Inflation in der Türkei steigt auf über 12 Prozent

Die türkische Inflation ist im Mai auf über 12 Prozent gestiegen. Wie die Statistikbehörde mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 12,15 Prozent höher als vor einem Jahr. Im April hatte die Inflationsrate 10,85 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 12,03 Prozent erwartet. Angetrieben wurde die Inflation durch den seit Monaten anhaltenden Verfall der Lira, der Treibstoff und andere Importe verteuert.

Rom und Madrid gehen beim Euro getrennte Wege

Italien und Spanien haben beide neue Regierungen. Doch während der Regierungswechsel in Rom die Märkte erheblich in Aufruhr versetzte, ignorierten sie den in Madrid fast vollständig. Der Grund: Beide Volkswirtschaften sind auf grundverschiedenem Kurs und das Gleiche gilt für ihre jeweilige Einstellung zum Euro. Die jetzt an die Macht gekommenen Populisten in Italien liebäugeln mit einem Euro-Ausstieg, während alle wichtigen spanischen Parteien nicht den Hauch eines Zweifels am Verbleib in der Eurozone anklingen lassen.

China äußert "Bedauern" über EU-Beschwerde bei der WTO

China hat mit "Bedauern" auf die Beschwerde der EU gegen die Volksrepublik bei der Welthandelsorganisation WTO reagiert. Die chinesische Regierung habe dem Schutz geistigen Eigentums immer große Wichtigkeit beigemessen und viele wirkungsvolle Maßnahmen getroffen, um die Rechte und Interessen einheimischer und ausländischer Inhaber zu schützen, erklärte das chinesische Handelsministerium in Peking. Die EU hatte das Verfahren am Freitag eingeleitet.

FDP beantragt Untersuchungsausschuss zur Bamf-Affäre

Die FDP beantragt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Vorgänge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). "Schnelligkeit vor Gründlichkeit darf nicht das Motto der Aufklärung der Affäre Bamf sein", sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Grünen-Chefin kritisiert Fehlen der Opposition in Kohlekommission

Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat die von der Bundesregierung vorgesehene Zusammensetzung der Kommission für den Kohleausstieg scharf kritisiert. "Die Kommission kann nur erfolgreich sein, wenn sie von den unterschiedlichsten Akteuren breit getragen wird", sagte Baerbock der Rheinischen Post. Sie nannte es unerklärlich, "dass das Parlament an dieser Stelle so missachtet wird".

Deutsche sehnen sich nach Politikern wie Macron

In Deutschland könnte eine politische Bewegung nach dem Vorbild des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ebenfalls mit großen Erfolgen rechnen. Mit 57 Prozent kann sich mehr als die Hälfte der Wähler vorstellen, "bei der nächsten Bundestagswahl eine Sammlungspartei der Mitte wie die von Macron in Frankreich zu wählen", wie aus dem aktuellen Trendbarometer von RTL und n-tv hervorgeht.

