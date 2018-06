Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas größter Online-Modehändler Zalando wird in den kommenden Jahren den Fokus weiter auf Investitionen in Wachstum setzen, auch wenn dies auf Kosten der Profitabilität geht, bekräftigte Co-Chef Rubin Ritter am Montag. Für den Sommer kündigte er den Markteintritt in Irland und Tschechien an.

"Wir erwarten nicht, in den kommenden Jahren die Profitabilität zu verbessern", sagte Co-CEO Rubin Ritter bei einer Presseveranstaltung einen Tag vor dem Kapitalmarkttag des Berliner Startup-Unternehmens.

Ritter bekräftigte damit Aussagen, die er bereits anlässlich der Quartalsergebnisse des Unternehmens gemacht hatte. Trotzdem reagierte die Aktie negativ und notierte gegen Mittag 1,5 Prozent im Minus. Der MDAX handelte 0,2 Prozent im Plus.

Aussagen negativ für Aktie

Laut Marktteilnehmern drückten Ritters Aussagen den Kurs. "Das klingt pessimistisch", sagte ein Händler.

Laut Ritter sei diese Strategie mit den Großaktionären abgestimmt. "Es wäre nicht intelligent, sich jetzt nicht mehr aufs Wachstum zu konzentrieren." Im Modemarkt in Europa würden jährlich 420 Milliarden Euro umgesetzt. Zalando habe einen Marktanteil von etwas mehr als 1 Prozent. "Das ist nicht der Punkt, wo man sagt, dass dies ausreicht."

Zalando hat das Ziel ausgegeben, bis 2020 den Umsatz zu verdoppeln und will entsprechend weiter investieren, um das Ziel zu erreichen. Der Marktanteil auf dem europäischen Modemarkt soll langfristig auf 5 Prozent steigen.

Seit März verkauft Zalando auch Kosmetik online. Im Sommer nun will Zalando Online-Shops in Irland und Tschechien eröffnen. Damit wird das Unternehmen in 17 europäischen Ländern vertreten sein. Darüber hinaus wird der deutsche Online-Shop um eine englische Sprachversion und der Schweizer Shop um eine italienische Sprachversion erweitert. Und ab August wird Zalando das Sortiment um die H&M-Marke Monti ergänzen. Neben Weekday und Cheap Monday wird dies die dritte H&M-Marke im Sortiment des Zalando-Shops sein.

