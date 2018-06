Die Zahl der Börsengänge asiatischer Unternehmen an den US-Börsen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Unternehmen brauchen Geld, und amerikanische Investoren sind auf der Suche nach wachstumsstarken Aktien. Einige dieser Aktien stiegen nach dem IPO an, andere jedoch strauchelten und wurden vergessen. Jetzt werfen wir den Blick zurück auf drei Börsengänge von Unternehmen aus Asien, die Investoren einfach nicht begeistern konnten - Huami (WKN:A2JC7A), Secoo (WKN:A2DX8U) und Sea Limited (WKN:A2H5LX). Mal sehen, was das schief gelaufen ist. Huami Huami, das Wearables für Xiaomi und Eigenmarken herstellt, ging im Februar mit einem Kurs von 11 Dollar an die Börse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...