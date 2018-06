Bayer will den größten Zukauf seiner Geschichte in dieser Woche perfekt machen. Am Donnerstag werde Bayer alleiniger Eigentümer des US-Konzerns Monsanto, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemieriese am Montag mit. Alle behördlichen Freigaben lägen vor. Nach der Übernahme werde der Name Monsanto nicht fortgeführt, Bayer bleibe der...

Den vollständigen Artikel lesen ...