Sursee (ots) - Pünktlich zum Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai

2018 hat die Swiss Infosec (Deutschland) GmbH, eine

Tochtergesellschaft der Swiss Infosec AG, in Berlin ihre Arbeit

aufgenommen. Sie vertritt Schweizer Unternehmen, die über keine

EU-Niederlassung verfügen, jedoch in Deutschland aktiv und damit von

der DSGVO betroffen sind.



Die rechtskonforme Umsetzung der Europäischen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellt Schweizer Unternehmen, die

in der Europäischen Union (EU) keine Niederlassung haben, aber dort

aktiv sind, vor besondere Herausforderungen. Nach Artikel 27 DSGVO

haben diese Unternehmen schriftlich einen Vertreter in der EU zu

bestellen, um den EU-Behörden etwa die Kontaktnahme und den

Schriftverkehr mit ihnen zu erleichtern.



Entlastung für Unternehmen ohne EU-Niederlassung



Da eine grosse Zahl der Schweizer Unternehmen ohne

EU-Niederlassung durch Aktivitäten in und mit Deutschland von der

DSGVO betroffen ist und die Bestellung einer Vertretung in

Deutschland deshalb einem grossen Kundenbedürfnis entspricht, hat die

Swiss Infosec AG das Tochterunternehmen Swiss Infosec (Deutschland)

GmbH mit Sitz in Berlin gegründet.



Unsere Datenschutzexperten übernehmen für diese Unternehmen vor

Ort die Vertreterfunktion und stellen sicher, dass Sie Artikel 27

DSGVO konform erfüllen.



