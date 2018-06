Am Mittwoch steht beim Versorger Uniper die Hauptversammlung an. Nach wie vor scheint völlig offen, wie es danach weitergeht beim MDAX-Konzern. Hedgefonds unter der Führung von Paul Singer fordern den Einsatz eines Sonderprüfers, um mögliche Pflichtverstöße des Managements zu prüfen. E.on könnte das Zünglein an der Waage sein - oder sich enthalten.

