Zu Teil 2: Besichtigung einer neu errichteten Anlage

Das in dieser Beitragsreihe zugrunde gelegte Prüfkonzept basiert auf Effizienz und guter Übertragbarkeit auf verschiedenste Anlagen in Bezug auf ihrer Größe und Komplexität. Die Prüferqualifikation muss gewährleisten, dass die jeweils notwendigen Prüfschritte erkannt und messtechnisch umgesetzt werden. Die Verwendung normativ korrekter und kalibrierter Prüfgeräte stellt sicher, dass Messergebnisse die erforderliche Wertigkeit besitzen. Das für diesen Fachbeitrag zum Einsatz kommende Prüfgerät ist von Gossen Metrawatt vom Typ »Profitest Master XTRA«. Der Abschnitt Erproben und Messen beschreibt alle für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen und funktionaler Prüfungen erforderlichen Schritte.

Durchgängigkeit der Leiter

Der Nachweis der Durchgängigkeit der Schutzleiter, Schutzpotentialausgleichsleiter und Schutzerdungsleiter im spannungsfreien Zustand der elektrischen Anlage erfolgt durch Messungen zur Korrektheit der elektrischen Verbindungen. Die hierbei gemessenen Werte sind abzugleichen mit den verwendeten Leitermaterialien, den Leiterquerschnitten, den Leiterlängen und der Anzahl in den gemessenen Strecken vorhandenen Anschluss- und Verbindungsstellen.

Anschluss- und Verbindungsstellen zeigen gegenüber einem ausschließlichen Leitungsverlauf höhere Werte. Zu erwartende Werte von Übergangswiderständen bei Anschluss- und Verbindungsstellen liegen im Mittel ungefähr bei den halben bis vollen Wert eines Meters des entsprechend angeschlossenen oder verbindenden Leiters. Die Wahl eines zentralen Bezugspunktes für die Messungen, zum Beispiel der Haupterdungsschiene, ist empfehlenswert.

Von diesem Bezugspunkt aus kann die Durchgängigkeit zur Erdungsanlage, zu den fremden leitfähigen Teilen mit Schutzpotentialausgleichsanschluss, zu den PE-Kontakten von Steckdosen sowie Anschlussdosen und den an Schutzleiter angeschlossenen Körpern von Betriebsmitteln, ermittelt werden.

Durch den Einsatz von Messleitungen entsprechend der Verwendung bei Erdungsmessungen mit 25?m oder 50?m, lassen sich - unter Beachtung der Kompensation des Widerstandes der Messleitungen - komfortabel Entfernungen überbrücken. Durch die Anwendung eines zentralen Bezugspunkts für die Messungen, lassen sich die gemessenen Werte entsprechend zunehmender Messstrecke gut beurteilen. Beim streckenweisen Messen kann man in der Regel auf lange Messleitungen verzichten. Hier zeigt sich der Einsatz, der seitens Gossen Metrawatt für die Profitest-Master-Serie verfügbare und zehn Meter lange Messleitung »PRO-RLO II«, die direkt auf dem Handhabungsgriff adaptiert werden kann, als ausreichend.

Streckenweises Messen berücksichtigt das Messen in einzelnen Abschnitten, wie z.?B. Räumen. Beginnend mit dem Raum, in der die Haupterdungsschiene montiert ist, werden die Schutzleiterstrecken gemessen und dann von einem bestätigten Messpunkt zu einem Schutzleiter, beispielsweise an einer Steckdose, im nächsten Raum gemessen. Der Messpunkt im neuen Raum dient dann wiederum als zentraler Bezugspunkt für diesen Raum. Bild 6 zeigt an der linken Steckdose den bestätigten Schutzleiteranschluss und an der rechten Steckdose die beginnende Messung im neuen Raum.

Messungen an Körpern

Bei Messungen an Körpern ...

