Hamburg (ots) - Wir möchten Sie sehr herzlich zur Abschlussfeier der Google.org Impact Challenge am 7. Juni einladen. Wie bei der Premiere vor zwei Jahren freuen wir uns auf einen Abend voller großer Emotionen: acht soziale "Leuchtturm-Projekte" werden mit jeweils 250.000 Euro, drei sogar mit 500.000 Euro ausgezeichnet. Weitere 50 lokale Projekte erfahren ebenfalls erst an diesem Abend, ob sie mit jeweils 20.000 Euro ihre Ideen verwirklichen können. Insgesamt werden von Google.org Fördergelder in Höhe von fünf Millionen Euro vergeben.



Seit November haben über 2.500 gemeinnützige Organisationen aus ganz Deutschland an der "Impact Challenge" teilgenommen. Gesucht waren ehrenamtliche Initiativen, die neue Wege gehen, um ihre Gemeinschaft zu unterstützen - im Sport, in der Kultur oder in sozialen Einrichtungen.



Termin: Donnerstag, 7. Juni, 18:00 bis 20:00 Uhr (Einlass ab 17.00 Uhr)



Ort: Vollgutlager Berlin, Rollbergstraße 26, 12053 Berlin



Agenda: 18:00 Uhr: Eröffnung durch Jacquelline Fuller, Google.org 18:00-19:30 Uhr: Bekanntgabe der Gewinner ab 19:30 Uhr: Umtrunk & Get Together



Um 19.30 Uhr gibt es Gelegenheit für Fotos und Interviews mit den Siegern und Vertretern der Partner.



Teilnehmer: Jacquelline Fuller, Director Google.org Philipp Justus, Vice President Google DACH & CEE



Als Vertreter der Expertenjury freuen wir uns u.a. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, 12-fache Paralympics-Siegerin im Langlauf und Biathlon, Arne Friedrich, ehemaliger Fußball-Nationalspieler und Stiftungsgründer (angefragt), Daniel Jung, YouTube Mathe-Rockstar & Bildungsbotschafter



Moderation: Jörg Thadeusz, Journalist und TV-Moderator



Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir Sie, sich über google@a-und-o.com oder telefonisch unter 040/432944-13 anzumelden. Bitte teilen Sie uns auch kurz mit, wenn Sie mit einzelnen Teilnehmern persönliche Interviews führen möchten.



Dr. Ralf Bremer Unternehmenssprecher Google Deutschland



OTS: Google Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54492 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54492.rss2



Pressekontakt: a+o Ges. für Kommunikationsberatung mbH Schulterblatt 58 | 20357 Hamburg



Telefon +49 40 43 29 44 13 E-Mail google@a-und-o.com Web a-und-o.com



Geschäftsführer/Managing Directors: Karin Jensen, Thorsten Garde | HRB 63041 AG Hamburg