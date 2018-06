SAN JOSE (IT-Times) - Die PayPal Holdings Inc. und Temasek beteiligen sich mit einem dreistelligen Mio. US-Dollar Betrag am Online-Bezahldienst-Anbieter Pine Labs. Der von Elon Musk gegründete Online-Bezahldienst PayPal Holdings Inc. und die in Singapur ansässige Private Equity Gesellschaft Temasek investieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...