Leverkusen - Am Ende ging alles ganz schnell: Bayer steht mit seinen Plänen, den US-Saatgutriesen Monsanto zu schlucken, kurz vor dem Ziel. 63 Milliarden US-Dollar soll das Vorhaben samt übernommener Schulden kosten, umgerechnet rund 54 Milliarden Euro. In wenigen Tagen, am 7. Juni, soll der Deal abgeschlossen sein. Der Firmenname Monsanto verschwindet dann.

Der Weg bis dahin war ein Kraftakt. Zwei Jahre lang versuchten Bayer und Monsanto, rund 30 Kartellbehörden von der Übernahme zu überzeugen. 40 Millionen Seiten übermittelten die Leverkusener nach eigenen Aussagen allein an die USA und die EU. Und die liessen sich Zeit. Mit dem Abschluss des Kaufs hatte Bayer schon für Ende 2017 gerechnet. Die letzte wichtige Genehmigung kam erst vergangene Woche - vom US-Justizministerium.

Am Aktienmarkt sorgten die Neuigkeiten am Montag nur kurzfristig für Erleichterung. Nach anfänglichen Kursgewinnen ging es für den Bayer-Kurs abwärts. Am Nachmittag war die Aktie mit einem Minus von 1,29 Prozent auf 102,10 Euro am frühen Nachmittag zweitschwächster Wert im Dax.

Bayer hatte erstmals im Mai 2016 von der Absicht informiert, Monsanto zu übernehmen. Der monatelange Abwärtstrend der Aktien hatte sich daraufhin noch etwas fortgesetzt mit Kursen von zeitweise unter 85 Euro. Seitdem ging es wechselhaft weiter. Nachdem die Papiere vor gut einem Jahr noch bis auf mehr als 123 Euro zugelegt hatten, ging es danach wieder abwärts bis auf unter 90 Euro Ende März 2018.

Doch das wirklich schwierige Stück der Strecke steht noch bevor: Die Integration von Monsanto in die eigenen Konzernstrukturen. "Mit Abschluss der Übernahme geht die Arbeit erst richtig los", hatte Bayer-Chef Baumann den Aktionären bereits auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...