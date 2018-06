Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fiat Chrysler auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe sich im Vergleich zu den Markterwartungen überraschend hohe Ziele für das Jahr 2022 gesetzt, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Umsatzwachstum, Profitabilität und Barmittelzufluss habe er aber noch mehr erwartet./la/ajx Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

