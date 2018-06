Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Discount-Zertifikate & Aktienanleihen": 41.017 Discount-Zertifikate und 22.002 Aktienanleihen hat die Deutsche Bank zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Ins Rennen schickt die Deutsche Bank die Volkswagen AG Vz. Easy Aktienanleihe (ISIN: DE000XM9ZR29). 6,20%-Kupon p.a. verspricht die Easy Aktienanleihe auf die Aktien der Volkswagen AG Vorzüge. Die Barriere liegt bei 132,6880 Euro. Bei einer Easy Aktienanleihe wird die Barriere nur am Bewertungstag (also am Laufzeitende) beobachtet. Easy Aktienanleihen könnten eine...

