Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" belassen. Angesichts der von den USA verhängten Schutzzölle auf Stahl sollten letztlich Unternehmen wie ArcelorMittal profitieren, die in den Vereinigten Staaten produzierten, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien blieben unter anderem wegen ihrer attraktiven Bewertung sein "Top Pick" in der Branche./la/gl Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1598757687