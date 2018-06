Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Unicredit auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der jüngste Ausverkauf an einigen südeuropäischen Anleihemärkten sei für die Banken beherrschbar, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie hätten nun vor allem jene Aktien im Visier, die nach der jüngsten Entwicklung überverkauft erschienen. Diese seien BNP Paribas, Santander und Unicredit./ajx/la

Datum der Analyse: 04.06.2018

ISIN IT0005239360

AXC0186 2018-06-04/15:03