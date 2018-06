Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesicht der jüngsten Korrektur im Ölsektor ergebe sich aus Bewertungssicht eine Einstiegsmöglichkeit in die Branche, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Montag vorliegenden Studie. In Zukunft könnten in den meisten Fällen umfangreiche Aktienrückkäufe, aber vor allem ein weiterer Anstieg des Ölpreises die Kurse antreiben. Bei Eni habe der Barmittelzufluss nach einem enttäuschenden Vorjahr nun wieder deutlich zugelegt./la/ajx Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-06-04/15:07

ISIN: IT0003132476