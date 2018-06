Die Schweizer Großbank UBS hat Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Franken belassen. Die Kapitalausstattung und die Liquidität der Schweizer Großbank untermauerten ihre Stabilität, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kapitalanforderungen an Auslandsgesellschaften der Banken nach Basel III dürften sich zwar bis 2028 verdoppeln, doch die Barmittelausschüttungen der Schweizer an die Aktionäre sollte das nicht beeinträchtigen./gl/ajx Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-06-04/15:12

ISIN: CH0012138530