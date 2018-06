Die Commerzbank hat Hornbach Holding nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie Informationsveranstaltungen in London und Zürich auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Pläne der Baumarkt-Dachgesellschaft, sich mit vielfältigen Vertriebskanälen inklusive des Internets einen Vorteil gegenüber dem Online-Händler Amazon zu verschaffen, dürften sich als kostspielig erweisen, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-06-04/15:15

ISIN: DE0006083405