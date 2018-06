Hier geht's zum Video

Zugegeben in Hongkong dominieren Facebook und Google die Social Media Kanäle und Suchmaschinen. Doch Festland-China ist fest in der Hand von BAT: Baidu statt Google, Tencent statt Facebook, Alibaba statt Amazon. Wie schlägt sich das in der Performance an der Börse nieder, Christian Knappe von der Deutschen Bank? Wie ist diese Story handelbar? Welche Chancen, welche Risiken bieten die China-Aktien? Christian Knappe von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard.