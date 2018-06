Bereits in der Analyse vom 16. Mai 2018 "Alibaba: Frische Jahreshochs bald möglich!" wurde auf ein mögliches Ausbruchsszenario in dem Wertpapier von Alibaba hingewiesen, das sich jetzt unmittelbar durchsetzen und frische Jahreshochs etablieren könnte. Übergeordnet weist das Papier der Onlineplattform seit einem Verlaufshoch bei 206,20 US-Dollar aus Ende Januar eine grobe Seitwärtsphase zwischen 164,25 US-Dollar auf. Dabei konnte die Aktie in den vergangenen Wochen von der unteren Handelsspanne deutlich zulegen und sich dynamisch an die letzten Zwischenhochs heranarbeiten. Bei einem nachhaltigen Ausbruch aus der Rechteckkonsolidierung der letzten Monate dürfte der Wert von Alibaba nämlich ein mustergültiges Kaufsignal aufstellen.

Gespanntes warten

Noch hält sich das Wertpapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...