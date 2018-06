NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen dürfte die Wall Street in die neue Woche gehen. Teilnehmer rechnen damit, dass die durch starke Jobdaten verursachte Rally vom Freitag noch eine Fortsetzung findet. Die US-Ökonomie befinde sich in besserer Verfassung als vielfach befürchtet worden war, so lautet die nahezu einhellige Meinung der Experten. Die Daten haben auch zunächst die Sorgen rund um begonnene oder drohende Handelskriege in den Hintergrund geschoben. Das Thema bleibt aber aktuell und kann am Montag bereits wieder gespielt werden - zumal am Wochenende Gespräche zwischen Amerika und China ohne Ergebnis abgebrochen wurden.

Euro auf Erholungskurs

Der Euro setzt die Erholungsansätze der Vorwoche fort. Aktuell wird er mit 1,1737 Dollar bezahlt nach einem Freitagstief bei 1,1617. Die Sorgen um die von der italienischen Politik ausgehenden Risiken zerstreuten sich weiter, heißt es. Der Euro dürfte Unterstützung von den bevorstehenden europäischen Daten bekommen, vermuten Händler. Sie dürften einen Umschwung signalisieren, was die Entwicklung im zweiten Quartal angeht.

Der Ölpreis setzt die Abwärtsbewegung vom Freitag fort. Am Markt herrscht die Sorge wegen eines möglichen Überangebots. Sowohl Russland als auch die Opec-Länder und die USA könnten die Produktion ausweiten, so die Vermutung. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fällt um 0,5 Prozent auf 65,49 Dollar, Brentöl gibt 1 Prozent ab auf 76,06 Dollar.

Der Goldpreis kann sich mit dem schwächeren Dollar minimal erholen von dem gesunkenen Niveau vom Freitag. Die Feinunze legt um 0,2 Prozent zu auf 1.297 Dollar. Anleihen geben leicht nach. Die Rendite der zehnjährigen Titel legt um 1 Basispunkt zu auf 2,91 Prozent.

Microsoft mit Übernahme im Plus

Unter den Einzelwerten legen Microsoft vorbörslich 0,8 Prozent zu. Der Technologiegigant will die Software-Entwicklerplattform GitHub übernehmen. Advanced Micro Devices rücken um 1,5 Prozent vor, nachdem sie vor dem Hintergrund einer positiven Analystenstudie am Freitag bereits 4,9 Prozent geklettert waren.

Der Pharmakonzern Merck hat mit seinem Medikament Keytruda einen Studienerfolg bei der Behandlung von fortgeschrittenen Melanomen erzielt. Neue Daten aus einer Phase-3-Studie hätten gezeigt, dass 86 Prozent der Patienten 20 Monate nach einer zweijährigen Behandlung mit Keytruda progressionsfrei waren. Die Aktie legt um 1,9 Prozent zu.

Die Titel von Loxo Oncology fallen mit einem Kurssprung von 12,5 Prozent auf. Das Unternehmen hat eine positiv verlaufene klinische Testreihe für ein experimentelles Krebsmedikament vorgelegt.

Palo Alto Networks steigen um 1,3 Prozent. Das auf Cybersicherheit spezialisierte Unternehmen bestellte den früheren Spitzenfunktionär der Softbank bzw. von Google, Nikesh Arora, zum Chairman und CEO. Er soll die Jahre schwachen Wachstums beenden.

Tyson Foods könnten im Blick stehen. Der Lebensmittelkonzern hat nach rund einem Jahr der Suche einen Käufer für verschiedene Marken aus dem Nichtfleischbereich gefunden. Tyson verkauft die Gefriermarken Sara Lee und Van's sowie das Geschäft mit Frühstücksflocken an die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg & Co für einen nicht genannten Preis.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 1,2 2,48 128,6 5 Jahre 2,76 1,4 2,75 83,6 7 Jahre 2,87 1,0 2,86 62,0 10 Jahre 2,91 0,7 2,90 46,5 30 Jahre 3,06 0,6 3,05 -1,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1737 +0,62% 1,1690 1,1664 -2,3% EUR/JPY 128,44 +0,59% 128,19 127,74 -5,1% EUR/CHF 1,1545 +0,12% 1,1548 1,1527 -1,4% EUR/GBP 0,8767 +0,31% 0,8742 1,1430 -1,4% USD/JPY 109,44 -0,03% 109,68 109,52 -2,8% GBP/USD 1,3386 +0,30% 1,3371 1,3332 -0,9% Bitcoin BTC/USD 7.544,09 -2,3% 7.662,94 7.436,90 -44,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,49 65,81 -0,5% -0,32 +9,6% Brent/ICE 76,06 76,79 -1,0% -0,73 +17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,80 1.293,68 +0,2% +3,12 -0,5% Silber (Spot) 16,52 16,41 +0,6% +0,11 -2,5% Platin (Spot) 908,80 903,45 +0,6% +5,35 -2,2% Kupfer-Future 3,12 3,10 +0,6% +0,02 -6,4% ===

