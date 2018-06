Merck und Pfizer präsentieren heute aktualisierte Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten der zulassungsrelevanten Studie JAVELIN Merkel 200 zu BAVENCIO (Avelumab) bei Patienten mit metastasiertem Merkelzellkarzinom (mMCC). Die Daten werden im Rahmen der 54. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago in Form einer mündlichen Präsentation am 4. Juni von 10:12 bis 10:24 Uhr Ortszeit (17:12 bis 17:24 Uhr MEZ) vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung von Merck. Gemäß den Ergebnissen des 2-Jahres-Updates der zulassungsrelevanten Studie zeigt BAVENCIO weiterhin klinisch bedeutsames dauerhaftes Ansprechen und stabile Raten beim progressionsfreien Überleben (PFS) und Gesamtüberleben ausgehend von vorausgegangenen Analysen bei Patienten, die auf die Behandlung ansprachen. Klinische Aktivität wurde in allen Patientenuntergruppen unabhängig vom Status der PD-L1-Expression im Tumorgewebe oder des Merkelzell-Polyomavirus beobachtet. Das Sicherheitsprofil für BAVENCIO hat sich in dieser Studie über die längere Nachbeobachtung nicht verändert und deckt sich weiterhin mit dem, das im gesamten klinischen Entwicklungsprogramm JAVELIN beobachtet wurde, so Merck weiter.

