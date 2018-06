Bayerns Ministerpräsident Söder will bei den geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge in Vorleistung gehen. Der Freistaat soll sieben Stück bekommen.

In Bayern soll es künftig sieben sogenannte Ankerzentren für Asylbewerber geben - in jedem Regierungsbezirk eines. Das geht aus einem neuen bayerischen "Asylplan" hervor, der an diesem Dienstag im Landeskabinett beschlossen werden soll. "Wir gehen bei den Ankerzentren in Vorleistung", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur ...

