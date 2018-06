=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Mai *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:00 EU/Kommission, Brüsseler Wirtschaftsforum *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 57,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,1 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 53,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 54,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 55,1 10:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock 10:00 DE/Hellofresh SE, HV, Berlin 10:00 DE/Baywa AG, HV, München *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 53,8 zuvor: 52,8 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 11:00 DE/Jenoptik AG, HV, Weimar 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Sinteg-Jahreskonferenz, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 2Q, Chicago 12:40 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Festakt "65 Jahre Deutsche Welle", Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 54,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 56,8 Punkte *** 19:30 EU/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede zum Thema: "Reformen für eine stabile Währungsunion" beim Jahresempfang des Hessischen Ministerpräsidenten in der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union, Brüssel 22:01 US/Weltbank, Halbjahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten, Washington *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse ===

