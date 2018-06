Walldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten. Am 04.06.2018 hat Vorstand Bernd Leukert ein Paket von rund 500 SAP-Aktien zum Kurs von 97,68 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 48.840,00 EUR entspricht. Vijay Anand, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Analyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...