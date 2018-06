Die Bundesregierung erwartet noch eine "intensive Arbeit" mit Frankreich zur Abstimmung über einen Reformplan für die Zukunft Europas. Das machte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin deutlich. Man wolle und müsse vorankommen. Am Ende fielen die Entscheidungen aber im EU-Rat der Staats- und Regierungschefs. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teile die Position Merkels. Sie verwies auch auf Vorarbeiten des Ministers zusammen mit dessen französischen Kollegen.

Merkel hatte am Wochenende in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Pläne zur Stärkung der Eurozone und der gemeinsamen Flüchtlings-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU vorgestellt. Damit bezog sie auch Stellung zu den Reformideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom September./hoe/DP/jha

