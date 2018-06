Berlin (ots) - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Uwe Witt hat seinen Parteikollegen Gauland aufgefordert, sich für dessen Äußerung zur NS-Zeit zu entschuldigen.



Im Inforadio vom rbb sagte Witt am Montag: "Ich hatte versucht, vorher von Herrn Gauland ein Statement zu bekommen. Ich hab ihn dazu angeschrieben, weil ich es ungern mache Kritik zu äußern, ohne vorher eruiert zu haben, worum es da geht. Ich hatte mir dann die Rede auszugsweise angeschaut und musste sagen, dass es für mich wirklich so war, dass es untragbar ist."



Gauland hatte beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" wörtlich gesagt: Hitler und die Nazis seien "nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte".



