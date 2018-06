NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Handelsriese Walmart hat 80 Prozent seines Brasilien-Geschäfts an den Private-Equity-Investor Advent International verkauft. Walmart wird auf das Geschäft einen nicht-zahlungswirksamen Verlust von 4,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal verbuchen, weitere finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Der Löwenanteil dieses Verlustes hängt mit Wechselkursverlusten bei der Umrechnung von Brasilianischem Real in US-Dollar zusammen, der endgültige Verlust stehe deshalb auch erst fest, wenn klar ist, wie sich der Real bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion entwickelt hat. Walmart erwartet das Closing im Jahresverlauf, auf den Gewinn je Aktie werde die Transaktion in diesem Jahr keine wesentlichen Auswirkungen haben. Im nächsten Jahr werde sich die Transaktion leicht positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.

Die Walmart-Aktie tendierte vor Handelsbeginn leicht höher, hat aber seit Jahresbeginn 16 Prozent verloren. Im selben Zeitraum gewann der S&P 500 2,3 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verlor 0,3 Prozent.

Advent will mit der Investition Walmart Brazil stärken und fit machen für den langfristigen Erfolg. Advent International investiert nach eigenen Angaben seit 28 Jahren weltweit in die Branchen Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit und hat 75 Investitionen in 22 Ländern abgeschlossen,

Die Transaktion muss noch von Brasiliens Behörden abgesegnet werden.

