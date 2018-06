Geschäftsführerwechsel bei Kanzlerzeitung. Das Bundeskanzleramt schreibt die Geschäftsführerposition der Wiener Zeitung GmbH neu aus. Schnell, schnell, der Job beginnt am 1.7.2018, siehe HIER. Wegen anstehender "Restrukturierungen". Der Leser weiss, was das üblicherweise zu bedeuten hat. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, und kein Stein wird auf dem anderen bleiben, da fährt jetzt ein neuer Besen rein und verwirklicht "das Regierungsprogramm". Es ist nicht so, dass ich die Ablöse des derzeitigen Geschäftsführers als besonders unfair empfinde. Als er seinen Job angetreten hat, waren ihm die Spielregeln bewusst. Herausgeber und einziger Gesellschafter ist die Republik Österreich, Blattlinie ist beispielsweise, laut Impressum: Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...