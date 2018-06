Im Mai ging die Zahl neu zugelassener Diesel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,2 Prozent zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg am Montag mitteilte. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen lag mit 31,3 Prozent bei weniger als einem Drittel (Mai 2017: 40,4 Prozent). Benziner machten 64,0 Prozent der Neuzulassungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...