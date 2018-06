BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert laufend über die Entwicklung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) unterrichtet worden. Der Regierungssprecher betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass es, anders als die Berichterstattung am Wochenende insinuiert hat, natürlich eine ständige Unterrichtung der Bundeskanzlerin über Verfahren, Verbesserungsmaßnahmen und so weiter im Bamf gab, was ja auch der politischen Verantwortung, die sie trägt, entspricht".

Der damalige Behördenchef Frank-Jürgen Weise habe "immer wieder berichtet", und zwar vor den Ministerpräsidentenkonferenzen, dem Bundeskabinett, dem Bundestag und der Öffentlichkeit. "Natürlich war Herr Weise auch zu einer Vielzahl von Terminen im Bundeskanzleramt zu Gast", hob er hervor. Merkel habe sich mehrfach mit ihm zum Gespräch getroffen.

In der Affäre war auch Merkel in die Kritik geraten. Anlass ist ein Bericht der Bild am Sonntag, wonach Weise die Kanzlerin im Jahr 2017 zwei Mal persönlich über gravierende Probleme informiert hat. Das Bamf steht seit Wochen in der Kritik. In der Bremer Außenstelle der Behörde sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1.200 Menschen ohne rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben.

Die FDP will deswegen nun einen Untersuchungsausschuss beantragen, ebenso wie die AfD. Die Grünen haben sich aber ebenso wie die SPD schon dagegen ausgesprochen, weil ihnen das Verfahren zu lange dauert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/chg

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2018 09:30 ET (13:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.