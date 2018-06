Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Amazon. Die Aktie des Online-Händlers ist zuletzt mal wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das Produkt das wir Ihnen in diesem Video vorstellen, wurde bereits im Februar an dieser Stelle präsentiert. Seitdem konnte es rund vier Euro an Wert hinzugewinnen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.