Der DAX scheint die Themen Italien und Handelskonflikte schon ziemlich abgehakt zu haben, zumindest ist er freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets wirft einen Blick auf die Verfassung des Marktes und wichtige Termine in den kommenden Tagen. Wo aktuell charttechnisch relevante Marken liegen und was das für eine potentielle DAX-Rallye bedeuten könnte, erfahren Sie im Interview.