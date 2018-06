Die Industrieaufträge in den USA sind im April stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,8 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.

Im Vormonat waren die Aufträge laut revidierten Zahlen um 1,7 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Zuwachs von 1,6 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge im April um 0,4 Prozent.

Die Aufträge für langlebige Güter waren im April laut einer zweiten Schätzung um 1,6 Prozent gefallen. Ohne Transportgüter legten sie hingegen um 0,9 Prozent zu.

^Die Daten im Überblick:

April Prognose Erstschätzung Vormonat

Industrieaufträge -0,8 -0,5 --- +1,7*

Ex Transport +0,4 --- --- +0,5*

Langlebige Güter

Auftragseingang -1,6 --- -1,7 +2,7

Ex Transport +0,9 --- +0,9 +0,5°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

