Am letzten Freitag erreichte der USD/CHF seinen 4. Wochenverlust in Folge und am 1. Handelstag der Woche kam es zu keiner Erholung. Das Tagestief wurde noch vor dem Beginn des amerikanischen Handels bei 0,9830 gebildet und so konnte das Paar in der vergangenen Stunde einen Teil seiner Verluste abbauen, so dass der Handel aktuell mit -0,25 % bei 0,9855 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...