NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing will gemeinsam mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran Hilfstriebwerke entwickeln, bauen und warten. Aggregate dieser Art werden bei Flugzeugen in der Regel zum Start der Haupttriebwerke sowie für den Antrieb, die Stromversorgung und die Klimaanlage am Boden genutzt.

Beide Seiten wollen dazu ein paritätisch geführtes Joint Venture mit Sitz in den USA gründen. Ein Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte angepeilt.

"Diese Partnerschaft wird sich weder auf unsere Prognose für 2018 noch auf unseren Plan auswirken, in den nächsten 18 bis 24 Monaten 2,3 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzuzahlen", sagte Safran-Chef Philippe Petitcolin.

Ähnlich äußerte sich Boeing-Finanzchef Greg Smith. "Die Gründung des Joint Ventures wird keine Auswirkungen auf die Prognose von Boeing für 2018 oder für unsere Verpflichtung haben, etwa 100 Prozent des freien Cashflow an die Aktionäre auszuschütten", so der Manager.

