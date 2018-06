Der Handelsstreit mit den USA verschärft sich weiter. Eine Eskalation fürchtet US-Präsident Trump nicht, die USA könnten nur noch gewinnen.

Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen der sieben führenden Industrienationen (G7) feuert US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit anderen wichtigen Wirtschaftsmächten weiter an. Er warf am Montag China und Kanada Handelsbarrieren auf Agrarprodukte vor. "Inakzeptabel!", twitterte Trump. In dem Zusammenhang kritisierte er chinesische Aufschläge auf Sojabohnen.

Die britische Premierministerin Theresa May will in dieser Woche mit Trump über die US-Stahl- und Aluminiumzölle sprechen, die seit Freitag auch für Einfuhren aus der EU gelten. May werde ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, sagte ihr Sprecher. ...

