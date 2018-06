Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich wieder in der Nähe des Allzeit-Tiefs bei 9,00 Euro - seit Jahresstart 2018 beträgt der Kursverlust rund 40%. Heute profitiert der Aktienkurs zwar leicht von der Entspannung in Italien, ein Großteil der Analysten ist jedoch weiter skeptisch. So hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Abstufung...

